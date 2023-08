Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il programma completo del turno preliminare, Derthona - Albenga affidata a Marinoni di Lodi

Con le partite valide per il turno preliminare prende il via la 23^ edizione della Coppa Italia Serie D. Domenica 27 agosto alle 16.00 scendono in campo 74 squadre: le 36 società neopromosse, le 7 retrocesse dalla Lega Pro (ad eccezione del Piacenza), i 17 club vincenti i Play Out 2022/2023 e salvi con un distacco superiore agli 8 punti, le 9 società classificate al termine della scorsa stagione al 12^ posto dei gironi a 18 sodalizi, al 14^ in quelli a 20 squadre, le 5 squadre ripescate, il Casarano con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina. Due società in meno rispetto alle 76 previste da regolamento in attesa dell’avvenuta definizione dell’organico.

Il turno si apre con due anticipi al sabato: alle 17.30 prende il via Atletico Uri-Sassari Latte Dolce, alle 20.45 Grosseto-Certaldo.

Il programma di domenica è movimentato da nove variazioni di orario: alle 17.00 si giocano Ostiamare-Budoni, Gladiator-San Marzano e Casarano-Gallipoli; alle 18.00San Donato Tavarnelle-Ponsacco, alle 20.00 Treviso-Dolomiti Bellunesi e Fidelis Andria-Gravina, alle 20.30 L’Aquila-Notaresco, alle 20.45 Imolese-Victor San Marino, Aquila Montevarchi-Figline.

Tre i cambi di campo: Folgore Caratese-Club Milano si disputa al “Casati” di Verano Brianza (Mb), Lentigione-Borgo San Donnino al “Campari” di Bagnolo in Piano (Re) e Portici-Manfredonia al “S.Ciro” di Portici (Na).

Nocerina-Ischia si gioca a porte chiuse per la squalifica del terreno di gioco comminata dal Giudice Sportivo. Siracusa-Ragusa si disputa con il Settore “Curva Anna” chiuso a seguito della sanzione del Tribunale Federale Territoriale.

In caso di parità al termine dei 90' regolamentari, si procederà direttamente ai tiri di rigore per decretare l'accesso alla fase successiva. Chi passa il turno conosce già l’eventuale avversario perché il tabellone è stato stilato secondo accoppiamenti predeterminati QUI .

Al 1^ turno, in programma il 3 settembre, composto da 64 gare ad eliminazione diretta, partecipano le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club aventi diritto.

CLICCA QUI per il regolamento completo della Coppa Italia

Le designazioni arbitrali

Gara 1 Portogruaro-Chions (Bruschi di Ferrara)

Gara 2 Treviso-Dolomiti Bellunesi (Jusufoski di Mestre)

Gara 3 Clivense-Bassano Virtus (Dallagà di Rovigo)

Gara 4 Montecchio Maggiore-Mori S. Stefano (Pasquetto di Crema)

Gara 5 Breno-Castegnato (Santinelli di Bergamo)

Gara 6 Real Calepina-Caravaggio (Garbo di Monza)

Gara 7 Tritium-San Giuliano City (Costa di Busto Arsizio)

Gara 8 Crema-Sant’Angelo (Scarano di Seregno)

Gara 9 Folgore Caratese-Club Milano (El Amil di Nichelino)

Gara 10 Varese-Vogherese (Casali di Crema)

Gara 11 Chisola-Pinerolo (Cafaro di Alba-Bra)

Gara 12 Derthona-Albenga (Marinoni di Lodi)

Gara 13 RG Ticino-Alba (Borello di Nichelino)

Gara 14 Lavagnese-Cenaia (Pelaia di Pavia)

Gara 15 Lentigione-Borgo S. Donnino (Moretti di Cesena)

Gara 16 Imolese-Victor San Marino (Borghi di Modena)

Gara 17 (abbinamento da stabilire dopo definizione organico) X-Piacenza

Gara 18 Grosseto-Certaldo (“Carlo Zecchini” di Grosseto)

Gara 19 Aquila Montevarchi-Figline (Masi di Pontedera)

Gara 20 San Donato Tavarnelle-Ponsacco (Barbetti di Arezzo)

Gara 21 Sporting Trestina-Vivialtoteveresansepolcro (Ammannati di Firenze)

Gara 22 Atletico Ascoli-Forsempronese (Salvatori di Macerata)

Gara 23 L’Aquila-Notaresco (Cavacini di Lanciano)

Gara 24 Avezzano-Sora (Capoccia di Perugia)

Gara 25 Boreale-Anzio (Bernardini di Ciampino)

Gara 26 Ostiamare-Budoni (Leone di Avezzano)

Gara 27 Atletico Uri-Sassari Latte Dolce (Caggiari di Cagliari)

Gara 28 Campobasso-Termoli (Marchetti de L’Aquila)

Gara 29 Angri-Gelbison (Ciaravolo di Torre del Greco)

Gara 30 Nocerina-Ischia (Pamieri di Avellino)

Gara 31 Gladiator-San Marzano (Palma di Napoli)



Gara 32 Portici-Manfredonia (Benestante di Aprilia)

Gara 33 Fidelis Andria-Gravina (Schifone di Taranto)

Gara 34 Casarano-Gallipoli (Lacerenza di Barletta)

Gara 35 Castrovillari-Rotonda (Tedesco di Battipaglia)

Gara 36 San Luca-Gioiese (Presta di Cosenza)



Gara 37 Siracusa-Ragusa (Buzzone di Enna)



Gara 38 Akragas-Nuova Igea Virtus (Angelo di Marsala)