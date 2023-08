Calcio ligure, stagione 2023 / 2024: Genoa e Sampdoria tra luci e ombre

È partita la stagione calcistica 2023 / 2024 e per quanto riguarda il calcio ligure è iniziata tra luci ed ombre: si parla in particolare delle due squadre di Genova, Genoa e Sampdoria, che si sono date il cambio tra massima serie a campionato cadetto. Partiamo dai rossoblu, che militano nella Serie A dove sono ritornati in questa stagione: c’era grande curiosità intorno alla prima della squadra allenata da Alberto Gilardino, dato che sul mercato estivo aveva messo a segno molti colpi di interesse.

La sconfitta evidente del Genoa

La prima in casa davanti al pubblico amico, sempre presente in modo partecipativo, non è stata come si sperava: sconfitta evidente per 1 a 4 contro la Fiorentina. Un risultato rotondo che servirà anche per cercare di far capire meglio alla società cosa potrebbe mancare a livello tecnico, in considerazione del fatto che ci sono ancora 10 giorni di mercato abbondanti.

Una sconfitta inaspettata dal punto di vista delle proporzioni, con una Fiorentina che ha annichilito i rivali. Il primo approccio con la massima serie è sempre complesso e sarà necessario ora trovare il giusto mordente per affrontare la stagione, che si preannuncia lunga e difficoltosa in termini di raggiungimento della salvezza.

In questo senso se si analizzano le quote della Seria A , le maggiori indiziate di retrocessione sono Frosinone, Lecce, Verona, seguite poi proprio dal Genoa e dagli altri rossoblu del Cagliari.

Per la Samp buona partenza

Per la Sampdoria invece si è registrata una partenza buona nel campionato cadetto, la Serie B, dove è stata retrocessa a seguito dello scorso campionato. La squadra allenata da Pirlo ha esordito vincendo per 3 a 1 sul campo della Ternana, a seguito di una partita giocata a ritmi bassi e con molti giovani nell’undici titolare.

Una vittoria utile a togliere da subito, dalla prima giornata, il segno ‘-‘ in classifica visto che, come noto, la Samp è stata penalizzata di 2 punti per questo campionato di Serie a causa dei mancati versamenti Irpef e all'Inps. Il modo migliore per iniziare una stagione che si preannunciava travagliata, tra questioni legali e societarie, in un campionato che, secondo i bookmakers, la vede comunque tra i club favoriti insieme a Palermi, Bari, Parma, Spezia e Cremonese.