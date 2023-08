Calcio, Memorial Marchiano. Gli scatti delle premiazioni (FOTO)

E' stata una bella serata di calcio quella vissuta ieri sera allo stadio di Via Marco Polo (CLICCA QUI per la cronaca), velata ovviamente dalla tristezza per la scomparsa di Marco Marchiano.

L'Andora ha celebrato al meglio la figura di colui che sarebbe dovuto entrare nei quadri tecnici della nuova società; i biancoblu del presidente Aga erano di fatto alla prima esperienza in un triangolare, organizzato tra l'altro invitando due club come l'Imperia e il Città di Savona.

La serata è trascorsa in maniera leggera, grazie anche ai buoni panini preparati dal sodalizio andorese, e senza alcun intoppo, con l'amministrazione comunale a fare gli onori di casa durante la premiazione.

Alla consegna delle coppe ha presenziato anche la vedova Marchiano, profondamente emozionata per la grande manifestazione di affetto palesata nei confronti del marito.

Nota di merito ai club che hanno presenziato in forze alla premiazione, cosa che purtroppo non capita così di frequente durante i tornei estivi.

Gli scatti: