Domani sera il Finale esordirà ufficialmente in Coppa Italia di Promozione contro il Camporosso, motivo per cui anche la serie delle ufficialità in arrivo dal "Felice Borel" è in costante accelerazione.

Poco fa il club del presidente Cappa ha confermato l'arrivo di due giovani portieri:

Nicholas Anselmo, classe 2005 in prestito dall'Imperia, autore di un rigore parato contro la Letimbro, e Matteo Martinetti, anch'egli leva 2005.