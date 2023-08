Maltempo in arrivo. Da monitore l'evoluzione fino a domenica sera

È stato diramato in tarda mattinata il bollettino di vigilanza meteorologica per la regione Liguria.

Per quanto riguarda oggi, venerdì 25 agosto, le temperature sono date in parziale diminuzione associate a valori di umidità in aumento, in particolare nelle zone costiere. Rimane pertanto moderato il disagio fisiologico per il caldo. Dal tardo pomeriggio rinforzi dei venti meridionali intorno ai 50-60 km/h.

Domani, sabato 26 agosto, previsto l'aumento dell'instabilità nel corso della giornata con bassa probabilità di temporali forti in serata, in particolare sul centro della regione (possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate e raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti). Ancora moderato disagio per caldo sulle zone denominate A,B e C, in particolare nei centri urbani, disagio per caldo su DE. Locali rinforzi dei venti meridionali intorno ai 50-60 km/h.

Per dopodomani, domenica 27 agosto, e invece è previsto l'ingresso di una perturbazione nel Mediterraneo che porterà precipitazioni di intensità fino a moderata, con cumulate fino a elevate sulla zona denominata C. Date le condizioni di spiccata instabilità le precipitazioni assumeranno carattere di temporale con alta probabilità di fenomeni forti su tutte le zone, in particolare dal pomeriggio. Aumento del moto ondoso con mare fino a molto mosso in serata. L'invito è quello di seguire i prossimi aggiornamenti.

Di seguito la suddivisione in zone del territorio regionale

A Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa;

B Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno;

C Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla;