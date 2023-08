Pallapugno. La Coppa Italia di Serie B p della Castiati Neivese

La Coppa Italia di Serie B è della Castiati Neivese che, nella finale di venerdì sera a Ricca, s'impone 11-4 sulla Tealdo Scotta Alta Langa.

I neivesi partono determinati con un parziale di cinque giochi a uno: Voglino gioca profondo e soprattutto con grande attenzione, mentre Gatti è meno incisivo e più falloso. La Castiati Neivese spreca l’occasione per salire a 6 e la gara si riaccende: sul 6-3 si arriva alla unica (dopo che entrambe la squadre avevano avuto il pallone per chiudere il gioco), con 15 per Voglino e compagni vanno 7-3 al riposo. In avvio di ripresa, dopo un gioco per parte, sul 30 pari arriva una intra da applausi di Voglino, seguita da un fallo al largo di Gatti, che valgono il 9-4 per i neivesi. La panchina dell'Alta Langa chiede time out, ma non basta: due giochi a zero per la Castiati Neivese valgono l’11-4 finale e la Coppa Italia.



Serie B - Finale

Tealdo Scotta Alta Langa-Castiati Neivese 4-11



TEALDO SCOTTA ALTA LANGA : Fabio Gatti, Loris Riella, Federico Troia, Pietro Nada. Dt: Stefano Dogliotti.

CASTIATI NEIVESE : Giovanni Voglino, Luca Bruno, Andrea Bracco, Francesco Pola. Dt: Paolo Voglino e Stefano Nimot.

Arbitri: Giorgio Gili e Cristina Gonella.