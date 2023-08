Calcio, Coppa Italia di Priomozione. La webcronaca di Finale - Camporosso (LIVE)

FINALE - CAMPOROSSO 4-4 (3' Dagnino rig., 43' Simigliani, 88' Renda - 7' Serra 27' Alemanno, 62' Calcopietro, 78' Demme)

45' saranno quattro i minuti di recupero

43' FENDENTE DI RENDA DAI 25 METRI, SORPRESO BRUNI. IL FINALE RIENTRA IN PARTITA!

35' 10 minuti anche per Anselmo, secondo portiere del Finale, esce Mondino

33' EUROGOL DI DEMME! DESTRO AL VOLO CHE IMPATTA SUL PALO E SI DEPOSITA IN RETE, ESECUZIONE PERFETTA

30' ancora cambio Finale, Parodi per Nazarenko

28' c'è anche Arzarello per Illiano

26' cambio anche per Monti, c'è Renda per Simigliani

22' triplo cambio per Luci: escono Panigada, Alemanno e Calcopietro, al loro posto Monteleone, Saccà e Marcucci.

20' ammonito Serra

18' cambia Monti, fuori Esposito, dentro Trevisano

17' CALCOPIETRO! CHE GOL! TRAIETTORIA MAGICA CHE SORPRENDE MONDINO DALLA LUNGA DISTANZA, CAMPOROSSO AVANTI!

11' scontro tra Demme e Mondino, Martino ammonisce entrambi

9' 3-2 annullato a Calcopietro, Fousfos rileva la posizione irregolare della punta sul tap in di quest'ultimo

8' ammonito Chiarlone

6' Lodovici - Managò, ancora un cambio per i rossoblu

5' Pratico - Fazzari, primo cambio Camporosso

4' cross basso dalla sinistra di Alemanno, si accartoccia Mondino

2' mancino di Brollo fuori di poco, c'è però una posizione irregolare

1' si riparte! non ci sono cambi

SECONDO TEMPO

47' termina il primo tempo, 2-2 al Borel

45' ammonito Bacciarelli

44' Simigliani.è entrato in scivolata sull'estremo rossoblu, Martino ha ritenuto l'azione regolare

43' IL PAREGGIO DEL FINALE! SIMIGLIANI! PROTESTA BRUNI PER UNA CARICA!

42' Finale vicino al pareggio. Angolo di Belvedere, Chiarlone non trova la porta da pochi passi!

40' altra conclusione dalla distanza per il Finale. Ci prova Esposito, un ibrido tra un tiro e un cross

27' SORPASSO CAMPOROSSO CON ALEMANNO, colpo da biliardo sul secondo palo. Finale troppo distratto all'interno della retroguardia

24' il traffico in mediana non aiuta, 4-3-3 per il Finale, 3-5-2 per il Camporosso

20' partita molto confusa in questo avvio, tanti gli errori da entrambe le parti

18' prova a forzare Simigliani dalla distanza, conclusone non efficace

7' calcio di punizione battuto da Praticò, Serra salta e infila indisturbato sul palo Mondino. 1-1 al Borel

7' PAREGGIO IMMEDIATO DEL CAMPOROSSO CON SERRA!

3' DAGNINO! RIGORE TRASFORMATO! FINALE AVANTI!

2' RIGORE PER IL FINALE! G. Brollo cade in area dopo il contatto con Bruni, per Martino è rigore

1' si parte!

PRIMO TEMPO

FINALE: Mondino, Pastorino, V. Brollo, Esposito, Chiarlone, Illiano, G. Brollo, Dagnino, Simigliani, Belvedere, Nazarenko.

A disposizione: Anselmo, Arzarello, Forzati, Parodi, Isaia, Cafaroti, Trevisano, Renda, Ottina.

Allenatore; Monti

CAMPOROSSO: Bruni, Demme, Cordì, Serra, Bacciarelli, Pratico, Panigada, Calvini, Calcopietro, Alemanno, Lodovici.

A disposizione: Pollifrone, Monteleone, Managò, Saccà, Marcucci, Fazzari.

Allenatore: Luci

Arbitro: Martino di Savona

Assistenti: Semini - Fousfos di Albenga