Calcio. Lo Speranza brilla al Memorial Fanfoni. Calopristi: "Fortunati ad avere un tecnico e dei giocatori straordinari"

Essere gruppo anche al di fuori del rettangolo verde. Uno dei segreti della A.S.D. Speranza 1912 F.C. è anche questo. Per condividere una medesima vocazione sportiva e sociale e renderla più forte ed efficiente si muove tutto un team di sponsor che, come attesta il vicepresidente rossoverde Andy Calopristi, contribuiscono a trasformare in realtà ogni idea di crescita sportiva. A partire dalle Onoranze Funebri La Pace, dello stesso Calopristi, nomi quali Zelô, cooperativa Bazzino, Carlevarino, Bistrot del mare da Diego, LZ Parrucchieri, la Spa di Bergeggi “Nova Luna et Stellis” ed Happy Click sono i compagni di viaggio, a cui si aggiunge pure la collaborazione con la podologa Melissa Buscema, di un’avventura sportiva e umana straordinaria. Un percorso incarnato al meglio sia dal presidente Bruno Bruzzone, con alle spalle un legame pluritrentennale con lo Speranza, e proprio da Calopristi. Particolare la storia del vicepresidente. Dopo aver “masticato” calcio per tutta la vita – aggiungendoci pure una parentesi nel football americano – nelle squadre giovanili di Legino, Savona oltre che in diversi club piemontesi e lombardi, il ritorno allo Speranza è un ritorno a casa dove ha ritrovato un amico d’eccezione come il mister Davide Girgenti.

«Ci conosciamo da tutta la vita – racconta Calopristi – ritrovarci ad affrontare questa avventura fianco a fianco rappresenta un valore aggiunto. Ho piena fiducia in lui e nei ragazzi oltre che in tutto lo staff. Siamo un gruppo coeso anche al di là dello sport e la voglia di realizzare qualcosa di bello e importante mettendo in comune tutte le nostre competenze e qualità rappresenta un valore aggiunto. Un valore che non si limita al risultato puramente sportivo. Lo Speranza ha e deve avere una valenza soprattutto speciale anche a livello sociale come dimostrano le iniziative continue,tra cui “Open day sotto le stelle”, che facciamo per coinvolgere i giovani e le famiglie del quartiere di Lavagnola offrendo loro un ambiente sano ed in cui contano maggiormente i valori educativi che la ricerca dei risultati o della crescita di possibili campioni. Una conferma di questo è anche la presenza nella rosa della nostra Prima Squadra di ragazzi stranieri che trovano da noi l’opportunità di integrarsi e di inserirsi al meglio nella realtà italiana. È anche in ragione di questo che ringraziamo chi, come i nostri sponsor, ci aiuta a sostenere la nostra realtà».

A pochi giorni dall’esordio in Coppa Liguria, il 3 settembre, nel girone B insieme a Letimbro 1945 e a Priamar Liguria 1942, e, più ancora, nel campionato di Prima Categoria, sempre nel girone B, il 27 settembre, la A.S.D. Speranza 1912 F.C. sa già che il futuro si costruisce dalla coesione e dalla cura delle proprie radici. Come conferma anche la presenza, proprio da questa stagione, del capitano Nicola Orsolini e di una presenza prestigiosa quale quella di Giancarlo Aismondo quali responsabili del settore giovanile. Le premesse sono più che buone come attesta la vittoria, pochi giorni fa, dell’ottava edizione del Trofeo Umberto Fanfoni di Quiliano.

«In campionato siamo inseriti in un girone difficilissimo in cui spiccano Spotornese, Masone e Città di Savona quali favorite – conclude Andy Calopristi – noi siamo fortunati di avere un allenatore ed gruppo di ragazzi straordinari e di essere a nostra volta un gruppo molto compatto e unito anche fuori dal campo. Dal presidente al massaggiatore ci sentiamo tutti, in egual misura ed importanza, parte di una stessa realtà a cui vogliamo dare valore. Già solo per questo siamo sicuri di vivere una grande avventura».