Forte maltempo in arrivo, emanata ALLERTA ARANCIONE. Si attende il rinvio delle partite di Coppa su molti campi

LE DISPOSIZIONI DEL COMITATO REGIONALE LIGURE AGGIORNATE ALLO SCORSO LUGLIO IN CASO DI ALLERTA METEO:

Si ripropongono le modalità alle quali attenersi in caso di disposizioni di “Allerta Meteo”, invitando a prendere buona nota dell’elenco degli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di allerta “arancione”.

A seguito di relativa comunicazione in merito, l’elenco di cui ai precedenti Comunicati Ufficiali, in relazione agli impianti per i quali viene disposta la chiusura in caso di allerta “arancione”, è integrato dagli impianti indicati in grassetto ed evidenziati.

Disposizioni per le Società

Anche in caso di mancata comunicazione da parte del Comitato Regionale o delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale valgono le seguenti disposizioni:

Allerta “Rossa”

Sono da considerarsi rinviate d’ufficio le gare che devono essere disputate in zone interessate dal livello di allerta “Rosso”;

Allerta “Arancione”

