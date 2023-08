Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Colpo Pietra che espugna il Brin. Cairese ribaltata 2-1

CAIRESE - PIETRA LIGURE 1-2 (48' Sassari, 77' Rovere, 94' Gasco)

50' FINISCE QUA! IL PIETRA LIGURE ESPUGNA IL BRIN!

49' GASCO! IL PIETRA METTE LA FRECCIA! Colpo di testa vincente dell'estero bianconceleste

48' sulla battuta proteste ospiti per un presunto tocco con un braccio in barriera

47' punizione per il Pietra, D'Arcangelo subisce fallo a pochi centimetri dalla linea dell'area di rigore

45' saranno cinque i minuti di recupero

45' ancora un cartellino per i gialloblu, questa volta tocca a D'Arcangelo

43' giallo per Boveri

43' cambio ancora per il Pietra: D'Arcangelo rileva Gianmarco Insolito

42' tiro di Zunino, sfera alta

38' risponde Cocco: con Pescio e Melegazzi per De Boni e Andreetto

37' cambio Cairese: il neo acquisto D'Arcangelo per Sogno

33' cambia Cocco, fuori Dominici, in campo Mehmetaj

32' IL PAREGGIO DEL PIETRA! EDO ROVERE! Tocco di gran classe, Scalvini non può nulla

30' esce Gabriele Insolito nella Cairese, in campo Tazzer

27' ESPULSO GARGIULO, ENTRATA TOTALMENTE FUORI TEMPO SU GIANMARCO INSOLITO

25' ammonito Facello

22' primo cambio per Cocco: Rovere rileva Capocelli

22' dialogo tra il direttore di gara e il primo assistente dopo la caduta in area di rigore gialloblu di Gasco a la palla lontana. Si riprende senza provvedimenti

15' due cambi da segnalare nella Cairese: Facello e Zunino in campo escono Lazzaretti e Sassari

7' il Pietra reclama un calcio di rigore: Gianmarco Insolito sorprende alle spalle la difesa di casa, viene chiuso in corner ma reclama per un tocco di mano. Ammonito per proteste l'attaccante biancoceleste

3' Il numero 9 appoggia comodamente in rete dopo la torre di un compagno su cross dalla sinistra

3' SASSARI CAIRESE IN VANTAGGIO!

1' si riparte!

SECONDO TEMPO

46' squadre negli spogliatoi dopo un minuto di recupero. Un primo tempo piacevole termina 0-0

43' Cairese a un passo dal vantaggio: Vernice chiude in uscita una incursione sulla destra, la respinta arriva sui piedi di Sogno che colpisce a botta sicura, il Brin grida al gol ma Andreetto di testa fa un miracolo e devia in corner

41' giallo per Capocelli

39' dopo una fase centrale del primo tempo a favore della Cairese, si rivede il Pietra: siscesa di Dominici sulla fascia destra, traversone che Insolito e Capocelli non riescono a gestire, arriva Odasso che batte a rete trovando la respinta della difesa, ci riprova Tona che spara fuori misura

37' punizione di Sancinito dai 30 metri, c'è una deviazione in corner, sull'angolo seguente gialloblu vicini alla rete, ma sul secondo palo non arriva la deviazione vincente

34' Sogno strappa applausi con una bella acrobazia non trovando però lo specchio di Vernice. La punta appariva ispirata fin dai primi minuti...

32' Silvestri forza dalla distanza, palla a lato

31' prime gocce di pioggia sul Brin

29' giallo anche per Odasso

22' ammonito Gabriele Insolito

18' Sogno difficile da gestire per la retroguardia ospite, la classe della punta argentina sta mettendo in difficoltà i pietresi. Vernice blocca ancora a terra

13' risponde subito il Pietra: Capocelli sfiora il gol, a tu per tu con Scalvini trova la grande risposta dell'estremo difensore gialloblu

10' combinazione Sogno-Sassari, colpo di testa di quest'ultimo da buona posizione, compie il miracolo Vernice

3' cambio all'ultimo secondo per il Pietra Ligure. C'è Lufi al centro della difesa, indisposizione per Ayalas

1' si parte!

PRIMO TEMPO