Calcio, Coppa Italia di Serie D. Al Derthona basta Lacava, Albenga eliminato 1-0

Sconfitta per l'Albenga nella prima gara ufficiale della stagione.

Il Derthona si è infatti imposto 1-0 sugli ingauni grazie alla rete realizzata in apertura di gara da parte di Lacava.

I bianconeri sono stati condizionati dalle assenze in attacco, in attesa che l'iter burocratico per il tesseramento dei giocatori stranieri arrivi a compimento.