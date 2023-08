Calcio, Coppa Italia di Serie D. Prima ufficiale per l'Albenga, alle 16:00 gli ingauni saranno ospiti del Derthona

Non sarà ancora campionato, certo, ma dopo oltre tre decadi l'Albenga torna a confrontarsi a pieno titolo con il mondo della Serie D.

Il posticipo del via del campionato sarà sicuramente utile, come la partita odierna, a mister Fossati per proseguire nel lavoro di strutturazione della propria squadra.

Il tecnico genovese è stato infatti particolarmente chiaro: l'Albenga non può ancora essere pronta al 100% dopo la risrtutturazione della rosa avvenuta in estate, ma i primi 90 minuti ufficiali al Coppi saranno comunque utili per avere riscontri concreti.

A livello di formazione non dovrebbero esserci particolare sorprese in difesa e in mediana, mentre sul fronte offensivo le tempistiche burocratiche per il tesseramento dei giocatori stranieri potrebbe limitare in parte le scelte da proporre sul rettangolo verde, con Esposito riferimento centrale.

Attenzione anche al Derthona del presidente Cavaliere, reduce da una stagione ricca di sofferenze: sul fronte tattico, da quanto emerso nel precampionato, le squadre dovrebbero presentarsi in maniera praticamente speculare.

Fischio d'inizio alle 16:00, dirige Marinone di Lodi.