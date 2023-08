Se contro la Letimbro, pur con la tara della categoria di differenza e del test amichevole, il Finale non era dispiaciuto per ordine e pulizia di gioco, ieri sera, nel primo impegno ufficiale, i giallorossi di Ivan Monti sono incappati in 90 minuti ricchi di ombre e con pochi spunti di luce.

Svagati, slegati e privi di concentrazione, i giallorossi sono caduti sotto i colpi del Camporosso, permettendo ai ponentini di espugnare 5-3 il Borel.