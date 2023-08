Balun, Coppa Italia amara per l'Imperiese: coccarda tricolore all'Albeisa

Finale di Coppa Italia amara per l'Imperiese di Federico Raviola: a Ricca d'Alba fa festa, infatti, la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto grazie a una prestazione convincente, di carattere e orgoglio, disputando un secondo tempo perfetto.

LA CRONACA

Gli albesi approcciano al meglio la gara con un parziale di tre giochi a uno, ma subiscono la reazione degli imperiesi che riescono a ribaltare la situazione portandosi sul 5-3. Finale di tempo di marca albese per il 5 pari alla pausa.

Nella ripresa la Pallapugno Albeisa alza il ritmo, mette pressione agli avversari che non riescono a venirne fuori: sei giochi a zero, per l’11-5 finale.

IL TABELLINO

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 11-5