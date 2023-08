Calcio, allerta meteo. Nessun intoppo per l'esordio del Genoa Primavera al Chittolina

Non sono previsti contraccolpi dovuti all'allerta meteo sulla regolare disputa di Genoa - Torino, posticipo della prima giornata del campionato Primavera 1.

Alle 16:30 avrà regolarmente inizio il match tra i grifoncini di mister Agostini e i granata, dato che l'allerta arancione terminerà poco prima, alle ore 15.

Unab ella opportunità per vedere all'opera i migliori talenti del panorama italiano, non solo per i sostenitori rossoblu, ma anche per i tifosi del Toro che si sono intrattenuti ancora qualche giorno sulle spiagge liguri.