Calcio. Cambio di ruolo per Lorenzo Negro, il centrocampista appende gli scarpini al chiodo

La nota giallorossa:

Lorenzo Negro ha deciso di cambiare ruolo, ma di rimanere al contempo dentro la famiglia giallorossa. Il nostro centrocampo, purtroppo, rimarrà orfano di lui, dopo anni di onorato servizio conditi, oltre che da vittorie, promozioni e ottimi risultati, anche da molteplici assist e giocate di alta scuola come nelle sue caratteristiche. Lorenzo sarà però il nostro fisioterapista e massaggiatore ufficiale per la stagione 23/24. A lui un immenso ringraziamento per quanto fatto da giocatore fino ad oggi e un grandissimo in bocca al lupo per questa nuova veste.