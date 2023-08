Calcio, Albissole. Ancora buoni riscontri dal triangolare piemontese, giovedì la presentazione al Faraggiana

Conclusi i primi 10 giorni di preparazione, le Albissole sono andate nel basso Piemonte lo scorso week end per disputare un triangolare con le formazioni della Boschese e Capriatese rispettivamente prima e seconda da categoria Piemonte.

Un'altra occasione per Mr.Sarpero di verificare la condizione del gruppo e affinarne i meccanismi.

Seconda apparizione per Matteo Masio, centrocampista classe 03 arrivato dopo l'esperienza a levante tra le file dell'Arenzano.

Primo incontro con la Boschese dove in un tempo unico di 45 minuti i nostri ragazzi si sono ben comportati chiudendo sul risultato di 1 a 0 con la seconda rete in tre giorni del Capitano Rebagliati su penality ,assegnato dal Direttore di gara, per fallo di mano.