Calcio, Coppa Italia. I recuperi dovranno rispettare l'ordine del sorteggio?

Inizierà domani, con Celle Varazze - Campese il quadro dei recuperi di Coppa Italia.

Un programma da completare in un format nuovo per il movimento ligure che, lecitamente, ha fatto sorgere un dubbio alle squadre iscritte: la calendarizzazione dei recuperi dovrà rispettare l'alternanza casa - trasferta imposta dal sorteggio?

A tal proposito una precisazione da parte del Comitato Regionale Ligure dovrebbe essere resa nota nella giornata odierna.

Un problema che non si pone per la squadra di mister Monteforte, e neanche per Legino - Ceriale. Domenica sarà recuperata la partita del Ruffinengo, mentre il match del "Merlo" si disputerà mercoledì 6 settembre.