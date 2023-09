Vela. Arriva alla LNI di Savona il corso Security and Sail

Nelle giornate del 8-9-10 settembre si terrà presso la LNI Savona il corso Boat Security and Sail: il primo step del percorso di formazione per aspiranti istruttori. Il BS & S è un corso/esame con la finalità di formare i discenti per diventare aspiranti istruttori o aiuti didattici ( i minorenni ) e quindi poi accedere ai moduli MDG e MDS. Il successivo BS & S si terrà ad Aprile 2024. Qualora l’eventuale partecipante avesse il desiderio di esercitare la professione di Istruttore a pieno titolo nell'estate 2024 questa è l'unica data utile. Siamo consapevoli che nelle medesime date si terrà il Campionato Italiano Doppi, pertanto a coloro che partecipano alla regata è riservata la possibilità di seguire il corso di recupero già fissato nelle date 30/09 -1/10.

Per iscriversi i partecipanti dovranno compilare il form al seguente link www.formazionefedervela.it/portfolio/2023-i-zona-boat-security-and-sail-8-10- settembre-genova/