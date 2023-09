Calciomercato e scouting: adesso lo fanno le AI

L’intelligenza artificiale continua a cambiare i settori economici, le professioni, le aspettative per il futuro. E lo fa – si intende – senza risparmiare nessun tipo di ambito, compreso quello sportivo.

A conferma di ciò, cerchiamo di comprendere in che modo gli algoritmi di intelligenza artificiale stiano cambiando i comportamenti delle società calcistiche, e che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi in termini di applicazioni tecniche e di innovazione.

L’intelligenza artificiale prestata al calciomercato

In linea teorica, l’intelligenza artificiale non è altro che l’abilità di una macchina di mostrare capacità simili a quelle umane, come ad esempio avviene con il ragionamento logico, l’apprendimento e la pianificazione. Rispetto a un essere umano, però, l’intelligenza artificiale ha la possibilità di gestire una mole di dati estremamente più elevata, contribuendo così a generare valori informativi che sarebbe difficile individuare per una singola risorsa in carne ed ossa.

Le applicazioni dell’intelligenza artificiale sono praticamente infinite e il calciomercato non sembra certamente essere esente da opportunità: lo scouting può infatti essere facilmente integrato dagli algoritmi di intelligenza artificiale permettendo agli scopritori di talenti di avere a disposizione un’arma vincente in più a propria disposizione.

Non è certo questa l’unica applicazione dell’intelligenza artificiale in ambito calcistico e, si intende, ad essersene resi conto sono stati giornalisti, osservatori sportivi, bookmaker di scommessesulweb.com e altri operatori che hanno potuto comprendere in che modo l’intelligenza artificiale sia oggi in grado di fornire un contributo positivo alla determinazione di una migliore efficienza in ogni ambito dello sport, sia esso regolamentare (si pensi all’introduzione del fuorigioco semi-automatico), mediatico (con l’elaborazione più corretta delle informazioni statistiche su match e giocatori) che di betting (con un book sempre più preciso e affinato).

Il test di Olocip

Peraltro, in questo scenario non mancano nemmeno degli esempi che potrebbero diventare recenti pietre miliari nell’applicazione dell’AI sul calciomercato. Qualche tempo fa dalla Spagna è giunto, in merito, un interessante esperimento che dimostra bene quanto possa fare, già oggi, l’intelligenza artificiale applicata al calciomercato.

Una startup chiamata Olocip ha infatti cercato di venire in soccorso al Barcellona, con il club catalano che si è trovato recentemente a dover fare i conti con l’addio di Sergio Busquets, storico giocatore dei blaugrana. Chi eleggere come sostituto?

Inserendo tutti i dati utili all’interno del computer di Olocip, è stata formulata una risposta in tempo reale alla domanda di cui sopra, in totale autonomia, senza che nessuno potesse esercitare un’influenza diretta ed esterna. Nel caso della sostituzione di Busquets, Olocip è dunque stata in grado in pochi secondi di stilare un report di centrocampisti che potrebbero tornare utili al Barcellona, poiché in grado di fornire dei contributi ritenuti addirittura migliori di quelli di Busquets.

Naturalmente, la curiosità di tale test è stata talmente elevata che Olocip ha dovuto rendere pubblico il suo esperimento, spiegando che l’esito del test è stato il frutto dell’elaborazione di oltre 80 competizioni, in cui sono stati analizzati solo i giocatori sotto i 25 anni, e con più di 1.000 minuti giocati nell’ultima stagione.

Ebbene, a margine del lavoro dell’algoritmo sono emersi cinque nomi, accompagnati automaticamente da un commento tecnico. Per i più interessati, Olocip ha individuato Martin Zubimendi, giocatore 24enne della Real Sociedad, definito dall’algoritmo come il “giocatore che genera più valore con i suoi duelli a terra, le sue intercettazioni (1,99) e i recuperi (0,9)”.

C’è poi Declan Rice, 24enne del West Ham, Ibrahim Sangaré, 25enne del PSV, Edson Alvarez, 25enne dell’Ajaz e Orkun Kokcu, 22enne del Feyenoord, che l’algoritmo ha ricordato essere “il terzo giocatore under 23 dell’intera Eredivisie che ha generato il maggior valore quest’anno”.

L’esempio di Wallabies per il calciomercato

Tra le più interessanti applicazioni di questo comparto non possiamo non citare anche un esempio italiano, Wallabies, una startup fondata proprio per sfruttare l’intelligenza artificiale da applicarsi al calciomercato: la piattaforma di Wallabies è infatti in grado di raccogliere una grande mole di dati sugli atleti e analizzare le loro prestazioni in maniera oggettiva, al fine di elaborare delle previsioni quanto più realistiche possibile sulle prospettive di un possibile campione e stimare in modo consapevole e attendibile il valore reale per le società.

Con un biglietto da visita così ambizioso, è lecito immaginare che se anche una sola parte delle promesse di Wallabies dovessero essere mantenute e consolidate, il calciomercato potrebbe essere definitivamente rivoluzionato: perfino il più bravo scopritore di talenti non può infatti elaborare l’impressionante quantità di dati statistici, centinaia di variabili e migliaia di atleti come invece può fare Wallabies.

Le buone notizie non sono però finite qui. Sfruttando l’intelligenza artificiale, infatti, il servizio di Wallabies è auto-apprendente: gli algoritmi su cui si basa sono infatti in grado di perfezionarsi man mano che i dati storici aumentano, migliorando così sia le analisi che le comparazioni. Per esempio, il database iniziale con cui è stato lanciato in servizio contava 30 mila giocatori di calcio in undici campionati e più di 300 mila minuti di gioco. Con il passare degli anni i numeri diventeranno sempre più importanti, permettendo alla piattaforma di poter stimare con ancora maggiore puntualità il valore di mercato di ogni singolo atleta mediante un sistema di analisi predittive che può anticipare il potenziale futuro, e mediante analisi comparative che consentono di identificare giocatori simili, semplificando così lo scouting per i club sportivi.

A conferma delle buone prospettive, società italiane come Cagliari, Juventus e Bologna lo stanno già usando, e altre sembrano essere interessate a integrare le utilità del servizio nelle proprie strutture di scouting…