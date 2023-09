Podismo. Torna La 10 di Vado, alle porte del decennale

La data è quella dell’8 ottobre. Appuntamento a Vado Ligure, in provincia di Savona per la nona edizione della 10 di Vado e Quiliano, una delle più ambite sfide sui 10 km della seconda parte di stagione. La gara, facente parte del calendario nazionale Fidal, si è andata via via ritagliando uno spazio sempre maggiore: la storia dice che dal 2013, anno della sua prima edizione, unico a vincere due volte è stato Emilio Elena, autore della doppietta nel 2015 e 2016, mentre fra le donne va registrato lo straordinario pokerissimo di Laura Papagna, fra il 2013 e il 2021. I record della corsa sono di Abdoulaye Yally Mamadou, 31’31” nel 2018 e di Valentina Gemetto, campionessa uscente in 34’31”. In campo maschile vincitore lo scorso anno fu Filippo Ba in 32’28”.

Il percorso di gara è estremamente semplice e proprio per questo molto veloce, in quanto allestito quasi interamente sulla Via Aurelia chiusa al traffico. I concorrenti faranno ritorno allo Stadio F.Chittolina, sede della partenza alle ore 9:30, affrontando un giro intero della pista più altri 100 metri per concludere la propria prova. La prova, che si disputa sia con la formula competitiva che non, apre le ostilità del Campionato Provinciale sulla distanza, che avrà le sue altre tappe a Savona in concomitanza con la Savona Half Marathon il 26 novembre e alla Spotorno Run del 10 dicembre.

La quota d’iscrizione alla gara è di 13 euro fino al 24 settembre, altrimenti si passa a 15 euro fino al 5 ottobre. Ci si potrà iscrivere anche al sabato direttamente presso i banchi della segreteria allo stadio a 18 euro, salvo esaurimento dei pettorali. Verranno premiati i primi 5 atleti assoluti, i primi 5 italiani con un ulteriore incentivo economico per il vincitore se scenderà sotto i 30’ e la vincitrice sotto i 35’. Un premio anche ai primi 3 di ogni categoria.

La gara come sempre è anche uno spunto turistico e molti dei partecipanti degli scorsi anni ne hanno approfittato per un piacevole weekend in giro per le strade di Vado Ligure, scoprendo le sue tante bellissime chiese oppure il Forte San Giacomo del Cinquecento o ancora il caratteristico ponte Filippo Maria Visconti. Ma c’è tanto altro da vedere…

Per informazioni: Podistica Savonese, https://www.ladiecidivado.com/