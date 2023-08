CLAMOROSO A IMPERIA, MARIO PISANO E' STATO ESONERATO

Il comunicato:

Si comunica che in data odierna il sig. Mario Pisano,al quale vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto e l'impegno profuso, è stato sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra. L'allenamento odierno è stato diretto dal sig. Fabio Ravotti, allenatore in seconda. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

Si comunica altresi che sabato 2 settembre alle 16.30 si disputerà a Serra Ricco' la partita Serra Ricco'-Imperia valevole per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Liguria, rinviata domenica 27 agosto per allerta meteo