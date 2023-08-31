Giudice Sportivo, Coppa Italia di Promozione. I provvedimenti dopo l'andata dei sedicesimi di finale

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE
GARE DEL 26/ 8/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BACCIARELLI DARIO (CAMPOROSSO)
DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)
SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)
BELVEDERE ANDREA (FINALE)
BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
CHIARLONE LORENZO (FINALE)
MONDINO DOMINIK (FINALE)
MORACHIOLI LORENZO (INTERCOMUNALE BEVERINO)
MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)
GARE DEL 27/ 8/2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AMBROSI FILIPPO (CADIMARE CALCIO)
BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)
FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)
SCATIGNA MARCO (CADIMARE CALCIO)
CAMPAGNI FEDERICO (CANALETTO SEPOR)
VANNI LUCA (CANALETTO SEPOR)
DELLA ROSSA ANDREA (CARCARESE)
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
CHERKEZ MYKOLA (NEW BRAGNO CALCIO)
GAMBA BARTOLOMEO (NEW BRAGNO CALCIO)
JOVANOV GORAN (NEW BRAGNO CALCIO)
PIZZOLATO SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)
PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)
SAVARESI TOMMASO (NEW BRAGNO CALCIO)
FAVORITO PIETRO (PRA F.C.)
LEOTTA GABRIELE (PRA F.C.)
LEPRI GIANLUCA (PRA F.C.)
ANSALDO FABIO (PRAESE 1945)
BUFFO GIANLUCA (PRAESE 1945)
LOBASCIO GIULIANO (PRAESE 1945)
PALAGANO ANDREA (PRAESE 1945)
BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)
CADENASSO DARIO (SAMPIERDARENESE)
CASORIA ANDRES (SAMPIERDARENESE)
DE SIMONE ANDREA (SAMPIERDARENESE)
FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)
SARPA EMANUELE (SAMPIERDARENESE)
CORELLI GABRIELE SILVIO (SAN CIPRIANO)
MARRA FERRARI MATTEO (SAN CIPRIANO)
SPATARI MANUELE (SAN CIPRIANO