A Sassello sabato 2 settembre "Quattro passi in Deiva con Riky" in ricordo di Riccardo Zunino

E' fissato per domani, sabato 2 settembre, a Sassello l'appuntamento benefico in ricordo del giovane portuale savonese Riccardo Zunino, scomparso poco più di un anno fa all'età di 38 anni.

A lui sarà dedicata la camminata "Quattro passi in Deiva con Riky", proprio a ridosso di quello che sarebbe stato il suo compleanno, il cui ricavato proveniente dalle iscrizioni (al costo di 5 euro, iscrizione in loco) sarà devoluto in favore dell'ospedale San Raffaele di Milano e del comitato locale della Croce Rossa a favore della ricerca sulle malattie pancreatiche.

L'appuntamento, fortemente voluto da colleghi e amici di Riccardo, è fissato col ritrovo alle ore 16.30 all'ingresso della foresta della Deiva, a Sassello. La camminata avrà la durata di circa 2 ore e un percorso approssimativamente di circa 7 km. Al termine si svolgerà l'apericena aperto a tutti.

I compagni, gli amici, i colleghi, la comunità di Sassello e i Camalli tutti, assieme alla famiglia, invitano chi avesse piacere a partecipare all'iniziativa benefica.