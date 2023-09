"Loano come Hogwarts", cinque giornate di magia con il più grande raduno d'Italia per gli amanti di Harry Potter

Viaggia sempre più spedito il conto alla rovescia che culminerà con l'inaugurazione di “Loano come Hogwarts”, la manifestazione (la più grande in Italia) che dal 28 ottobre al 1° novembre permetterà di toccare con mano il mondo di Harry Potter e della scuola di magia più celebre del cinema.

A Loano diventeranno così realtà lo shopping nei negozi di Diagon Alley (30 casette in legno dove sarà possibile trovare articoli di artigianato e merchandising tutto a tema Harry Potter), il viaggio sull'Hogwarts Espress; la “Cerimonia dello Smistamento” nelle casate, le lezioni di magia, quelle di pozioni e di divinazione; il “Ballo del Ceppo”, le parate e gli spettacoli itineranti oltre alle tantissime cene a tema (il cui calendario dettagliato uscirà dopo metà settembre). Una manifestazione aperta a tutti ma caratterizzata da diversi spettacoli a pagamento con posti limitati la cui vendita viaggia a gonfie vele con ben oltre il 50% dei biglietti già venduti e quelli per la sola giornata inaugurale quasi in esaurimento (meno del 10% della disponibilità è ancora a disposizione). Info su calendario e biglietti su www.viviloano.it

ore 15:30 / 17:30 - Spettacolo (da definire) in Orto Maccagli (passeggiata) in collaborazione con Libreria del Conte

ore 19:45 - Cene animate in 4 ristoranti (1 per ogni casata)

ore 15:30 - Festa di Halloween in Piazza Italia e per le vie del Centro

ore 19:45 - Cene animate in 4 ristoranti (1 per ogni casa)

ore 15:30 / 17:30 - Spettacolo (da definire) in Orto Maccagli (passeggiata) in collaborazione con Libreria del Conte

"Il successo di una manifestazione di questa portata dipende dalle sinergie e dalle collaborazioni che si riescono ad instaurare sul territorio e, in questo senso, il supporto che ci è giunto dai colleghi e dall'amministrazione è stato e sarà sempre preziosissimo. Così come la collaborazione con Genova Dreams, che è stata da subito molto positiva e proficua" ribadiscono Elia Toni e Daniela Leali, sottolineando come "Loano come Hogwarts" coinvolga l'intera città e tutti i suoi operatori economici e commerciali.