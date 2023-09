Calcio, Imperia. Pisano - Riolfo, il rapporto è collassato prima del previsto

Che il rapporto tra Mario Pisano e Giancarlo Riolfo fosse ormai del tutto corroso, dopo alcuni tam tam degli scorsi giorni, era ormai palese, ma in pochi potevano sospettare che la situazione potesse precipitare in tempi così rapidi.

Riolfo, collaboratore esterno di mercato, avrebbe infatti annunciato le dimissioni davanti alla squadra mercoledì scorso, senza però darne seguito. Una scelta che avrebbe intrapreso poco più tardi anche Alfredo Bencardino (si attende l'eventuale conferma del club) per coerenza tecnica, dopo l'esonero di Pisano.

Ieri infatti è avvenuto il ribaltone. L'ex allenatore del Pietra è apparso irremovibile nella propria posizione: nessun passo sarebbe stato intrapreso per riallacciare i rapporti con il collaboratore di mercato.

Resta da capire quali saranno i contraccolpi tecnici all'interno della squadra e chi sarà scelto per guidare i nerazzurri verso un campionato di prima fascia (l'Imperia resta la candidata principale a porsi come rivale della Cairese per il titolo).