Il comunicato:

Un nuovo pilastro per la dirigenza della Vadese Calcio. Rino Ceraolo sarà il nuovo coordinatore del settore giovanile e rivertirà anche il ruolo di allenatore per alcune leve. Un curriculum, quello di Ceraolo, ma ricco di esperienze e professionalità, già ex Arbitro, ha poi conseguito il patentino UEFA B con cui è stato alla guida del Valleggia Calcio e Veloce.