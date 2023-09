Calciomercato. Marco Valentino approda in Serie D, l'ex Finale passa alla Sanremese

Il comunicato:

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2023/24 del centrocampista classe 2005 Marco Valentino.

Nato a Pietra Ligure il 28 agosto 2005, alto 1.81 per 75 kg, Valentino è cresciuto nelle giovanili del Finale Ligure. Passato al Genoa, con i rossoblù ha giocato nell’Under 18. Approda in biancoazzurro con la formula del prestito.

Centrocampista centrale, Valentino può giocare da play davanti alla difesa o da mezzala ed è molto bravo in fase di costruzione della manovra.

“Arrivo a Sanremo con tanta voglia di far bene – dichiara Valentino – la piazza è molto stimolante e la società punta in alto. Qui c’è tutto per crescere e fare esperienza. Ho conosciuto il mister e i nuovi compagni ed ho disputato già i primi allenamenti col gruppo. La squadra ha valori importanti per la categoria, certamente nella stagione ormai alle porte potrà recitare un ruolo da protagonista. La Sanremese è una vetrina importante per me, spero di ripagare la fiducia della società che ha creduto in me e del mister“.