Calcio, Ceriale. Capitan Farinazzo punta l'esordio contro il Legino: "Pronti a dire la nostra"

Domani è il giorno dell’esordio ufficiale dei nostri ragazzi della Prima Squadra in Coppa Italia Promozione contro il Legino. Il gruppo a disposizione di mister Brignoli è pressoché nuovo, tanti ragazzi giovani e con voglia di imparare e migliorarsi.

Il ruolo del capitano è sempre delicato in una squadra di calcio. A svolgerlo quest’anno sarà un elemento cerialese doc come Mattia Farinazzo, solo un classe 2000 ma dal carattere deciso e pronto a mettersi a disposizione dei compagni.

“Il periodo della preparazione è stato molto intenso – dichiara Mattia ai microfoni del club -. Sono contento che la squadra l’abbia affrontato con la giusta voglia e mentalità. Essendo una sorta di anno zero, questo mese di allenamenti è stato fondamentale per conoscerci”.

“Una squadra molto giovane ma con la giusta dose d’esperienza”. Questa la definizione d’insieme data da capitan Farinazzo, lusingato dalla scelta fatta quest’estate nei suoi confronti: “Indossare la fascia di capitano della squadra del tuo paese, la stessa che ti ha cresciuto calcisticamente, è senza dubbio un motivo d’orgoglio. Quest’anno voglio trasmettere l’attaccamento alla maglia e che non bisogna mollare mai. Sarà questo che ci dovrà contraddistinguere per tutta la stagione”.

Infine un entusiasmo importante quello percepito all’idea di ricominciare a fare sul serio in campo: “Finalmente! Il Legino è una squadra ostica ma sono sicuro che, se affronteremo la partita col giusto atteggiamento, potremo dire la nostra. Quest’anno il campionato di Promozione presenta molte squadre attrezzate per far bene. Già domani sarà un gran bel banco di prova in vista della stagione”.