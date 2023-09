Calcio, Coppa Liguria di Prima Categoria. Il Città di Savona passa ad Altare decide Rizzo dalla distanza

ALTARESE - CITTA' DI SAVONA 0-1 (27' Rizzo)

49' FINISCE QUA! IL CITTA' DI SAVONA BATTE L'ALTARESE E CONQUISTA I PRIMI 3 PUNTI NEL GIRONE F

45' saranno quattro i minuti di recupero

44' Piu ancora dalla distanza, ancora per poco il numero 9 dei valbormidesi non trova la porta

40' ancora un cambio per l'Altarese, Leotta rileva Magliano

37' ancora Pondaco a illuminare per Romano, l'attaccante contrato al momento della conclusione

37' esce Buttu, al suo posto Diroccia

36' si rivede Romano alla conclusione (gara esemplare per impegno e sacrificio), Fradella in due tempi.

35' 10 minuti alla fine, poco da raccontare dall'ultimo aggiornameneto

25' Altarese vicina al pari. Colpo di testa di Fofana, salva sulla linea Pondaco

22' doppio cambio Città di Savona, rientrano in panchina Doci e Caredda, in campo Beani e Pondaco

20' Doci giù in area, ammonito per simulazione da Pettirossi. Giocatori biancoblu allibiti

19' ancora cambio giallorosso, Valle per Santonostaso

14' cambio Altarese, Fofana per Shahini

12' prova Piu a giro: idea buona, esecuzione meno

5' bello scambio in area del Città di Savona, sbroglia Matarozzo

1' non ci sono cambi, inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, Città di Savona in vantaggio al termine del primo tempo

43' Frumento invita Doci al tiro dalla distanza, destro prepotente e sfacciato, la traversa salva Fradella

41' l'Altarese sembra aver subito il contraccolpo della rete subita. Tiro al volo di Buttu, palla sbucciata

35' ammonito mister Pellegrino, proteste dopo il tiro di Rapetti

34' si accende Romano che entra dal lato mancino, sinistro rasoterra sul secondo palo fuori di un paio di metri

30' ammonito Vallarino nell'Altarese per proteste

30'angolo di Esposito, Apicella non trova l'impatto migliore di testa

28' Bova alza in corner una palla insidiosa. Il portiere biancoblu è stato il migliore dei suoi in questa prima mezz'ora

27' RIZZO! CITTA' DI SAVONA IN VANTAGGIO! TIRO DA FUORI CHE SORPRENDE FRADELLA SUL SECONDO PALO. STRISCIONI AVANTI NEL MOMENTO PIU' DIFFICILE

24' carica il destro Piu, palla alta. Spinge l'Altarese

23' calcio d'angolo per l'Altarese, Bova strepitoso a respingere sulla linea la battuta di testa. Ammonito Provato in panchina, pronto a richiedere la rete

14' Romano in caduta impegna Fradella, proteste giallorosse per un fallo in precedenza

12' partita ruspante al Fornaciari, si gioca molto per lanci lunghi e in verticale. Anche i falli a spezzare il gioco non mancano

8' si vede anche il Savona, azione però ferma, Pettirossi rileva una carica su Fradella

5' punizione da posizione decentrata per Piu, collo violento all'incrocio, bravissimo Bova a deviare

3' primo tiro verso la porta per l'Altarese, destro schiacciato da Uruci che va sul fondo

1' si parte!

ALTARESE: Fradella, Gallo, Magliano, Marsio, Vallarino, Munì, Santonostaso, Uruci, Piu, Leskaj, Shahini.

A disposizione: Barbara, Gonzalez, Leotta, Esposito, Fofana, Touray, Valle, Provato.

Allenatore: Pellegrino

CITTA' DI SAVONA: Bova, Fancellu, Esposito, Buttu, Apicella, Matarozzo, Romano, Rizzo, Rapetti, Caredda, Doci

A disposizione: Diroccia, Palumbo, Pondaco, Ferrara, Beani, Brazzino

Allenatore: Frumento

Arbitro: Pettirossi di Genova