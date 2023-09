Calciomercato. Erri Praino pronto a salutare il Pietra Ligure: "Ho voglia e bisogno di giocare con costanza"

Basterà attendere verosimilmente pochi giorni prima di conoscere il destino calcistico di Erri Praino.

Il difensore potrebbe infatti non rinnovare il proprio rapporto con il Pietra Ligure, aprendo così a una nuova esperienza per la stagione ormai alle porte.

“Con la società parlaremo la prossima settimana e capiremo cosa fare, ma è evidente come la squadra sia stata già strutturata in una certa maniera.

Potermi allenare e fare la preparazione con loro è stato come sempre un piacere, ma arrivati al 31 di agosto, seppur molte rose siano chiuse, è probabile che possa cercare una nuova avventura”.







Il difensore ex Savona ha lavorato forte nel corso dell'estate:

“Dopo il giro di boa della passata stagione ho dovuto resettare un po' tutto. Ringrazio i professionisti del centro IMT di Alassio per il percorso di rinforrzo strutturale del mio fisico che hanno saputo propormi.

Dopo 16 anni in Prima Squadra, passando per squadre come Renate, Savona e Lavagnese, la voglia di scendere in campo non manca: mi sento bene e i riscontri dal mio corpo sono positivi.

La mia prossima destinazione? La categoria poco importa ho voglia e bigogno di giocare. Nell'amichevole contro l'Albenga ho retto un tempo su buoni ritmi, il che è incoragggiante”.