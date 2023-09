Calcio. Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra si prende la qualificazione, la Cairese perde la testa: 2-0 con Insolito e Ayalas

PIETRA LIGURE - CAIRESE 2-0 (37' G. Insolito, 50' Ayalas rig.)

45' NON C'E' RECUPERO, IL PIETRA BATTE LA CAIRESE E AVANZA AI QUARTI DI FINALE.

41' giallo per Turone

36' applausi anche per Rovere, in campo va De Boni, in campo anche Mehmetaj per Dominici

36' ormai il match si sta trascinando verso la fine

35' Capocelli ci va più vicino con il colpo di testa, frustata incrociata sul secondo palo. Specchio mancato per poco

30' stessa sorte anche per la conclusione di Capocelli...

25' Proprio Ponzo carica il destro da fuori area, ancora nulla di fatto per i gialloblu

24' risponde Lepore con Ponzo per Silvestri

24' esce un applauditissimo Gianmarco Insolito, al suo posto Capocelli

18' Lazzaretti - Turone, cambio ancora per i gialloblu. Puddu rileva Odasso. Buona prova per il centrocampista di casa

16' Insolito dalla distanza, blocca Negro

15' Brignone - Bogarin nuovo cambio per Lepore

12' esce Sogno entra D'Arcangelo

11' Guaraglia va sul fondo e serve Rovere, conclusione che per un palmo non trova la porta

10' Franco per Tona, sostituzione per Cocco

7' ammonito Odasso nel Pietra

5' AYALAS, NEGRO INTUISCE MA NON INTERCETTA! RADDOPPIO PIETRA!

4' Gasco si infila tra la difesa e Negro, il portiere tocca l'esterno di Cocco. Trabucco concede il rigore

1' si impappina subito la retroguardia di asa, permettendo a Gabriele Insolito di calciare rasoterra di mancino, Vernice viene graziato per pochi centimetri

SECONDO TEMPO

49' termina il primo tempo. Pietra in vantaggio 1-0, Cairese in 9 uomini

46' saranno quattro i minuti di recupero

46' ROSSO ANCHE PER SANCINITO! CAIRESE IN 9, CARTELLINO A SORPRESA, PORBABILMENTE PER PROTESTE

45' punizione di Sancinito dai 18 metri, murata

43' ammonito anche Boveri

41' ESPULSO TAZZER! Intervento in ritardo su Rovere. Provvedimento probabilmente eccessivo, Rovere ha saputo frapporre il corpo al momento giussto

40' continuano i problemi di equilibrio tra mediana e difesa palesati dalla Cairese fin dalla prima amichevole

37' GIANMARCO INSOLITO! FA TUTTO DA SE UBRIACANDO LA DIFESA DELLA CAIRESE, STOCCATA RADENTE CHE NEGRO NON RIESCE A INTERCETTARE. UNA PERLA

34' Gianmarco Insolito converge da destra calciando di mancino, il tiro una deviazione accomoda la parata per Negro

27' calcia lo stesso numero sette biancoceleste, la battuta scende in ritar

26' ammonito Lazzaretti, abbattuto Gimmi Insolito

22' Gabriele Insolito affianca Sogno in attacco nel canonico 3-5-2 gialloblu. In difesa i tre centrali sono Garbarino, Boveri e Facello, Tazzer e Brignone quinti, Sancinito, Silvesri e Lazzaretti in mediana.

21' sgroppata di Gabriele Insolito dopo un break in mediana, mancino radente che sibila alla sinistra del palo di Vernice

18' Sogno può colpire di testa senza nemmeno staccare, pallone controllato out da Vernice, bel rischio per i biancocelesti

16' 3-4-1-2 confermato per il Pietra con Rovere alle spalle di Insolito e Dominici, posizioni comunque facilmente interscambiabili per i due funamboli

14' punizione di Sancinito leggermente deviata dalla barrier, Vernice trova comunque il tempo per la parata

11' rischia Boveri sulla pressione di Dominici, spazza Negro

10' Gianmarco Insolito forza dai 25 metri, conclusione complicata anche per il numero 7 di casa

9' ecco anche i padroni di casa, mancino di Tona contrato in corner

2' partenza spedita della Cairese, un paio di palloni potenzialmente pericolosi han fatto capolino nell'area del Pietra

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

PIETRA LIGURE: Vernice, Andreetto, Pili, Ayalas, Tona, Insolito, Dominici, Rovere, Guaraglia, Odasso, Gasco

A disposizione: Duberti, Lufi, Puddu, Mehmetaj, De Boni, Bolia, Aicardi, Franco, Capocelli

Allenatore: Cocco

CAIRESE: Negro, Facello, Brignone, Boveri, Sancinito, Garbarino, Tazzer, Silvestri, Insolito, Sogno, Lazzaretti

A disposizione: Scalvini, Ponzo, Turone, Gjataj, Larosa, Bogarin, Zunino, D'Arcangelo, Chiarlone

Allenatore: Lepore