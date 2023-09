Calcio, Vado. Ritorno al futuro con l'esordio in Coppa Italia, si riparte proprio dalla Sanremese (VIDEO)

Il calcio d'agosto è ormai alle spalle.

Curiosamente proprio a pochi giorni dall'inizio di settembre, complice il rinvio imposto dai casi Lecco e Reggina in Serie B, arriva il primo incontro ufficiale per il nuovo Vado di mister Mancini, chiamato a scendere in campo contro la Sanremese per il primo turno di Coppa Italia di Serie D (ore 16:00 al Chittolina).

Una sfida intrigante, che richiama inevitabilmente la gioia della finale playoff vinta al 121' pochi mesi fa proprio in casa dei matuziani, con capitan Lo Bosco autore della rete decisiva al termine dei supplementari.

Oggi però inizia un'altra storia, una stagione dove il Vado vuole essere protagonista nella lotta al primato e, di conseguenza, per la promozione in Serie C.

Obiettivi alti, come ribadito dal presidente Tarabotto e da Luca Donaggio pochi giorni fa durante la presentazione al Chittolina.