Calcio, Albissole. 3-0 alla Rossiglionese con Diana, Galiano e Curci. Sarpero: "Potevamo segnare di più" (VIDEO)

Secondo tempo che vede le Albissole graziare per ben tre volte l'avversario anche per gli interventi di un ottimo portiere ospite.

Soddisfatto Mr Sarpero che non nasconde però un pò di amaro in bocca per i gol sbagliati nella seconda frazione di gioco dove anche la differenza reti conta per il passaggio del turno di Coppa Liguria.