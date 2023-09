Calcio, Vado. Lo Bosco pronto a pagar pegno dopo l'espulsione: "Porterò le paste per farmi perdonare! Possiamo migliorare tanto, ma c'è unione d'intenti" (VIDEO)

Da buon capitano di mille battaglie Loreto Lo Bosco ha focalizzato, anche a livello personale, le attenzioni su tutto quanto è milgiorabile in casa Vado.

L'attaccante nella conferenza post partita ha messo da parte la rete strepitosa realizata a metà ripresa, decisiva per il passaggio del turno, non ledinando una sana dose di autocritica per aver lasciato i propri compagni in dieci.

Pollice alto invece per la coesione e la grinta dimostrata nel rettangolo verde, seppur la qualità del gioco espresso abbia davvero tanti margini di miglioramento.