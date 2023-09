Stati Generali dello Sport. Domani a Savona il summit del mondo sportivo provinciale

Tutto pronto per gli Stati Generali dello Sport organizzati dal Coni Point Savona, in programma domani a partire dalle 16 nella Sala Mostre “Caduti di Nassirya a Savona, Palazzo della Provincia. Nei giorni scorsi il delegato Roberto Pizzorno ha incontrato i fiduciari locali in vista di questo grande evento, gli Stati Generali dello Sport, appunto. Afferma il numero uno dello sport savonese: “Sarà una giornata di approfondimenti e dibattiti per cercare di far luce sul destino del movimento sportivo savonese a seguito della riforma dello sport partita a luglio che sta creando confusione e non pochi problemi alle società sportive – afferma Pizzorno -. La macchina organizzativa è già in moto da tempo. Alcuni mesi fa era stato inviato alle associazioni sportive un questionario in cui si chiedeva quali erano le problematiche “Molti hanno anche evidenziato il costo delle tariffe, i pochi contributi per le varie attività e le poche ore destinate per far svolgere l’attività sportiva negli impianti sportivi comunali”. Sono stati invitati alla manifestazione che sarà coordinata dalla giornalista e fiduciaria Coni di Savona, Laura Sicco, tutte le associazioni sportive territoriali, i presidenti e delegati Regionali e provinciali delle Federazioni Sportive, Associate, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Benemerite del Coni. E ancora i sindaci, i rappresentanti della Provincia, i consiglieri savonesi eletti in Regione Liguria e l’assessore allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro, che ha già inviato una lettera di risosta in cui non sarà presente per impegni precedentemente assunti, e Jake Francesco Valle, Coordinatore Provinciale Attività Motorie e Sportive della scuola. Hanno confermato la presenza il vice sindaco di Borghetto, Luca Angelucci, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta insieme all’assessore allo sport Tiziana Bruzzone, il presidente della Provincia e sindaco di Calizzano Pier Angelo Olivieri. La Regione Liguria sarà rappresentata da Angelo Vaccarezza, con lui il consigliere Alessandro Bozzano.

Nella foto il delegato Coni Roberto Pizzorno e Laura Sicco durante la riunione organizzativa della manifestazione.