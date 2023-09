Tennistavolo. Pubblicati i gironi deli campionati a squadre

Sono stati resi noti i gironi dei campionati a squadre di tennistavolo

per la stagione 2023/2024.



In ambito maschile, la Liguria è assente nelle principali categorie,

dato che non presenta al via nessuna formazione tra le 7 di Serie A1, le

16 di Serie A2 e le 40 di Serie B1.



Tra le 64 squadre di Serie B2, nel girone D, ci sono TT Club La Spezia e

Victoria. Affronteranno Zerosystem Villa d'Oro Modena, Bonfatti

Filettature Città dei Ragazzi, Apuania Carrara, MaFer Perugia, Il

Circolo Prato, Alfieri di Romagna M1.



In Serie C1, che conta 128 formazioni, sono ai nastri di partenza sei

team liguri.

Nel girone F sono state inserite Villaggio Sport Chiavari, Luigi Rum

Compagnia Unica, Athletic Club e Segesta Nova Sestri Levante, insieme a

San Salvatore AZ Metalli Prezioni, Silver Lining "B", Florens

Megastampi.

Al girone G prenderanno parte Toirano e Bordighera, affrontando Torino

Universitaria, Gasp Moncalieri "A", Verzuolo Avis, MLM Mondovì, TT

Enjoy, TT Carmagnolese.



In ambito femminile, assente la Liguria dalla Serie A1 a 6 squadre,

troviamo l'Athletic Club tra le 24 iscritte alla Serie A2, nel girone C

con Clementina Andreoli, Quattro Mori, Apuania Carrara, Tennistavolo

Senigallia, Ciatt Prato.



In Serie B sono 54 le formazioni in lizza. Nel girone F ci sono Don

Bosco Varazze "Darian", Athletic Club e Genova Cervino, con Ciatt Prato,

Bernini TT Livorno, Villaggio TT Lucca.

L'Arma di Taggia è nel girone E con TT Enjoy, Verzuolo Acqua Eva, Tennis

Tavolo Torino, Verzuolo Quattrogatti, Nodo42 Mondovì.



A livello regionale, in campo maschile, il girone unico di Serie C2 è

composto da 7 squadre: Don Bosco Varazze "Cloud3", TT Club La Spezia,

Don Bosco Varazze "Autoscuola Moderna", Tennistavolo Genova,

Tennistavolo Savona, Athletic Club, Vallecrosia.



Quindici le formazioni partecipanti alla Serie D1, così suddivise.

Girone A: Vallecrosia "A", Toirano "Sensei", Vallecrosia "B", Arma di

Taggia, Don Bosco Varazze "Piro Piro", Baragallo Sanremo, Regina

Sanremo.

Girone B: Luigi Rum Compagnia Unica, Athletic Club "A", Villaggio Sport

Chiavari, Athletic Club "B", Tennistavolo Genova "Red", Victoria

Tennistavolo, Tennistavolo Genova "Blue", TT Club La Spezia.



Nuova formula per la Serie D2, le cui 16 squadre sono state inizialmente

divise in quattro gironi.

Girone A: Arma di Taggia, Toirano "A", Bordighera, Toirano "B".

Girone B: Don Bosco Varazze "Decathlon", Athletic Club "C", Don Bosco

Varazze "Darian", Athletic Club "E".

Girone C: Tennistavolo Genova, Victoria Tennistavolo, Athletic Club "D",

Athletic Club "F".

Girone D: TT Club La Spezia, Villaggio Sport Chiavari "Junior", Segesta

Nova, Villaggio Sport Chiavari.



Nelle prossime settimane verranno composti i gironi di Serie D3, Serie C

femminile e dei campionati Master e Giovanili.