Calciomercato. Il Ligorna non si ferma e annunncia anche Riccardo Manuzzi

La Società SCD Ligorna 1922 ufficializza il tesseramento del centrocampista Riccardo Manuzzi, giocatore con un’importante esperienza in Serie D nonostante la giovane età.

Centrocampista centrale, classe ’99, Manuzzi ha già collezionato la bellezza di 150 presenze in Serie D. Nelle ultime due stagioni alla Correggese, nella sua carriera ha vestito in campionato anche le casacche di Savignanese, Cattolica Calcio e Romagna Centro. Per lui prima volta nel Girone A in questa nuova avventura in Biancazzurro.

Queste le prima parole di Riccardo Manuzzi: «Sono contento di essere arrivato a Ligorna. Una società in cui ho trovato un ambiente familiare e professionale. Prima volta per me che affronto il Girone A e quindi sono sicuro che troverò nuovi stimoli e nuove sfide da affrontare. Mi aspetto una grande stagione di tutta la squadra, anche a livello personale. Non vedo l'ora di cominciare!».

La Società augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni sia personali sia di squadra.