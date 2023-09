Calciomercato. Ligorna senza freni, presentato anche Riccardo Mangiaracina

La Società SCD Ligorna 1922 ufficializza il tesseramento del giovane attaccante Riccardo Mangiaracina, proveniente dalla Fermana. Classe ’04, andrà a completare il reparto offensivo biancazzurro dopo una stagione disputata nel Campionato Primavera 3.





Queste le prime parole di Riccardo Mangiaracina: «Innanzitutto vorrei rivolgere un sentito ringraziamento ai dirigenti della società e all'allenatore per aver creduto in me e per avermi portato al Ligorna. Sono dunque onorato di far parte di una società calcistica che ha una lunga storia e che si trova a Genova, una delle più grandi e belle città d'Italia. Ho scelto il Ligorna per questo ed anche perché è una società serie e ben organizzata che valorizza i giovani calciatori come me e che pratica un calcio di grande qualità. Mi impegnerò al massimo per onorare questa maglia e per disputare un campionato di altissimo livello. Sempre al servizio dell'allenatore e dei miei compagni».





La Società augura al giocatore una stagione ricca di soddisfazioni sia personali sia di squadra.