Calciomercato, Villanovese. Al cuor non si comanda, Albini e Borreani ancora arancioblu

Massimo Bobo Borreani, portiere, classe 1976, sarà il nostro terzo portiere ed inoltre ricoprirà l'incarico di preparatore dei portieri, ha nel passato difeso i pali di San Filippo Neri, Conscente, Leca, Pontelungo, Bardineto, Bastia, Soccer Borghetto e Laigueglia.

"Sono felice di essere ancora qui quest anno.

Quello che l anno scorso all inizio mi è parso come un gruppo fantastico con il tempo e diventata per me una famiglia, ringrazio ancora il Mister per la chiamata.

A nome mio è di Albini dico solo che per i ragazzi ci saremo sempre, sia negli spogliatoi,sul campo e soprattutto alle cene di squadra".