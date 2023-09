Rari Nantes Savona: con la nuova stagione cambia anche l'organigramma del Settore Giovanile

Il Settore Giovanile Pallanuoto della Rari Nantes Savona cambia volto. La nuova stagione sportiva comincia, infatti, con una importante novità, il nuovo organigramma del settore. Di seguito la suddivisione degli incarichi:

Maurizio Maricone: Consigliere responsabile del Settore

Alberto Angelini: Direttore Tecnico

Valerio Rizzo: Coordinatore

Laura Sicco: Segreteria e Ufficio Stampa

Tecnici: Francesco Tondina (pallanuoto)

Simone Grosso (pallanuoto)

Cinzia Martorana (pallanuoto)

Mariangela Bertonasco (pallanuoto)

Gianluca Bendetti (pallanuoto)

Laura Tacchino (nuoto)

Afferma il Consigliere responsabile del Settore Giovanile Pallanuoto, Maurizio Maricone: “La forza propulsiva di noi adulti sono i giovani e Rari Nantes ha sempre creduto in loro per il proprio sviluppo e i propri successi sportivi e sociali. Il settore pallanuoto e la società hanno deciso di compiere un investimento nella costruzione di una organizzazione altamente professionale per supportare e sviluppare al meglio la crescita dei nostri giovani atleti e aspiranti atleti. Credere nei giovani significa avere fiducia nel futuro e consapevolezza delle proprie qualità Rari Nantes Savona ha sempre guardato avanti con rispetto della propria storia.”