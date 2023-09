Volley, Serie C. Un VBC Savona che punta alto, Alex Piana: "Innesti di livello, vogliamo divertirci"

“Abbiamo iniziato da qualche giorno e siamo felici di essere tornati ad allenarci” – commenta il palleggio savonese – “La promozione a capitano rappresenta per me fiducia da parte della società e vuol dire che in questi due anni ho dato un’impressione positiva, sarà per me motivo in più per essere da esempio ai compagni e aiutarli quando saranno in difficoltà. Dopo aver confermato praticamente tutta la squadra dell’anno scorso, sono certo che i nuovi innesti daranno maggiore qualità, sia in partita che in allenamento, ritroverò Zappavigna, con cui abbiamo fatto le giovanili insieme e ci conosciamo bene, lui essendo un giocatore di categoria superiore potrà darci qualcosa in più che ci è mancato l’anno scorso. Sarà un anno difficile ma divertente e sono certo che potremmo toglierci delle belle soddisfazioni”.