Atletica. Podio ad Alba per la Val Lerrone con Elena Cusato

"È la prima trasferta fuori regione dopo la preparazione estiva - spiega il presidente Val Lerrone Andrea Verna - Un test in vista delle prossime gare, come sempre in confronto con atleti di livello. Dal 12 Settembre ricominciano i corsi a Villanova d'Albenga, dedicati ai ragazzi dagli 5 anni in sù. Aspettiamo quanti vogliano provare atletica leggera: attività di gioco per i più piccoli e tante possibilità di divertimento per tutti. l'Atletica non è solo corsa, ma anche salti, lanci, marcia. C'è una scelta per qualsiasi attitudine" .