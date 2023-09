Calcio, Ligorna. Un passo alla volta per Veleno Cattaneo: "Assist meglio del gol. A marzo vedremo dove saremo in classifica per tarare i nostri obiettivi"

Tanti tifosi del Savona hanno salutato con affetto il ritorno in Liguria di Luca Cattaneo.

Per l'ex giocatore biancoblu si è aperta una nuova pagina con la maglia del Ligorna, pronta a recitare un ruolo da protagonista nelle zone più alte della graduatoria.

Fare bene è il mantra, anche se per individuare con precisione l'obiettivo sarà necessario attendere l'inizio della prossima primavera:

«Abbiamo parlato a lungo con il Direttore e il Presidente, quando li ho conosciuti mi hanno fatto un'ottima impressione. Mi hanno detto che qui si può fare bene anno dopo anno. Già l'anno scorso hanno fatto bene ma volevano provare a migliorare. Mi hanno preso per dare una mano ai ragazzi e io mi metterò a disposizione di mister e squadra. Non mi pongo mai obiettivi personalmente, bensì preferisco ragionare domenica dopo domenica. A marzo vedremo in che posizione saremo e vedremo per cosa potremo lottare, cercando magari di migliorare il piazzamento dell'anno scorso. Spero di dare un contributo importante alla squadra, magari come assist, che per me sono ancora meglio dei goal visto il mio ruolo. Tutto questo mi ha portato a scegliere il Ligorna».