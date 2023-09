Giudice Sportivo. Coppa Italia di Promozione. Multe, gare vinte a tavolino e tante squalifiche dopo le gare dello scorso week end

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 9/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/ 9/2023

SAN DESIDERIO - LITTLE CLUB JAMES

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore COSIMO Federico della Società SAN DESIDERIO, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione;

Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore COSIMO Federico risulta essere tesserato per la società ATHLETIC ALBARO e, pertanto nella gara in questione, lo stesso si trovava in posizione irregolare;  Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3 per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;  Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

Atteso che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 3-2 in favore della società SAN DESIDERIO;

Considerato che, nel corso della medesima gara, veniva espulso il calciatore REPETTO Alberto, anch'egli della società SAN DESIDERIO, poiché, a seguito della segnatura di una rete della squadra ospite su calcio di rigore, andava a spintonare e a strattonare il calciatore avversario con modalità aggressive e minacciose, che hanno reso necessario l'intervento dei compagni e degli avversari, per sedare la situazione venutasi a creare. DISPONE Di infliggere le seguenti sanzioni:  Assegnare la vittoria per 3-0 nella gara in questione alla società LITTLE CLUB JAMES;

Inibizione fino al 28 settembre 2023 al calciatore COSIMO Federico (sanzione aggravata per il fatto di aver giocato la gara in questione pur essendo tesserato per altra società);

Inibizione fino al 28 settembre 2023 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società SAN DESIDERIO, Signor VENTURINI Cristiano (sanzione aggravata per il fatto di aver utilizzato, nella gara in questione un calciatore tesserato per altra società);  Ammenda di Euro 200 alla società SAN DESIDERIO, a titolo di responsabilità oggettiva; 14/18

Squalifica per 3 giornate al calciatore REPETTO Alberto, della società SAN DESIDERIO Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Firmato

Il Giudice Sportivo Dott. Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: SAN DESIDERIO

V.D.G.

AMMENDA Euro 200,00

SAN DESIDERIO V.D.G.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 9/2023

VENTURINI CRISTIANO (SAN DESIDERIO) V.D.G.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

ODESCALCHI ANTONINO (PRA F.C.)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

A seguito della segnatura di una rete della squadra ospite su calcio di rigore, andava a spintonare e a strattonare il calciatore avversario con modalità aggressive e minacciose, che hanno reso necessario l'intervento dei compagni e degli avversari, per sedare la situazione venutasi a creare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORANDO SAMUEL (PRA F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ROSSINI MARCO (PRA F.C.)

Al termine della gara si rivolgeva al ddg, rivolgendogli un'espressione irriguardosa, accompagnata da un epiteto ingiurioso; tutto quanto veniva, inoltre, accompagnato da un applauso denigratorio(sanzione motivata per essersi i fatti svolti a fine gara e, quindi, fuori dell'agone del gioco, e perché le parole sono state accompagnate da un gesto denigratorio del ruolo del ddg - Art. 36 CGS, come novellato dal CU FIGC 165/A del 20 aprile 2023)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

STEFANZL ROMAN JAVIER (LITTLE CLUB JAMES)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

CAMPAGNI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BOTTEGAL ERIK (INTERCOMUNALE BEVERINO)

GABOARDI ALESSIO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CICERI NICCOLO (LITTLE CLUB JAMES)

FALSINI FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

BANCHIERI EDOARDO (PRA F.C.)

GJOKA RAMADAN (PRA F.C.)

REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

ANDREONI GIOVANNI (PRAESE 1945)

DECERCHI ERIK SAFIR (PRAESE 1945)

BACCINI GABRIELE (SAN DESIDERIO)

DALESSIO FILIPPO (SAN DESIDERIO)

LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)

WATARA CHERIF (VALLESCRIVIA 2018)

GARE DEL 3/ 9/2023

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA Euro 75,00 NEW BRAGNO CALCIO

Per essersi la società rifiutata di utilizzare il tabellone luminoso in occasione di alcune sostituzioni eseguite, causando ritardo nella ripresa del gioco.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

ADAMI SIMONE (NEW BRAGNO CALCIO)

I AMMONIZIONE

DIFFIDA

LUCI CARMELO (CAMPOROSSO)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RISSO AGUSTIN ALEJO (NEW BRAGNO CALCIO)

Espulso per aver colpito con la scarpa un avversario alla gamba, a seguito di un contrasto effettuato con eccessiva vigoria fisica, senza conseguenze lesive, a fine gara colpiva con un calcio la porta dello spogliatoio della società ospitante.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SIGNORASTRI DIEGO (SAMPIERDARENESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BELATTI FABIO (CADIMARE CALCIO)

FERRARI LEONARDO (CADIMARE CALCIO)

DEMME FRANCESCO (CAMPOROSSO)

SEVERI SIMONE (CELLE VARAZZE F.B.C.)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

PUGLIA MARTIN (NEW BRAGNO CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BARTOLETTI CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

CALVINI GIACOMO (CAMPOROSSO)

CORDI ANTONIO (CAMPOROSSO)

TOFANICA MARIUS (CAMPOROSSO)

PAPARCONE MATTEO (CANALETTO SEPOR)

COSENTINO MATTEO (CAPERANESE 2015)

GACCIOLI NICOLO (CAPERANESE 2015)

GARRASI SIMONE (CAPERANESE 2015)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

COSTANTINO COSTANT LORENZO (FINALE)

DAGNINO DIEGO (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

SIMIGLIANI CARPIO LUIS CARLOS (FINALE)

CAPETTA ANTONIO (MAGRA AZZURRI)

DRAGO SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

RICCIARDULLI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CIRIO DIEGO (NEW BRAGNO CALCIO)

NEGRO LORENZO (NEW BRAGNO CALCIO)

BUFFO DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

RAGGI SEBASTIANO ELIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

TRUCCO MATTIA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BOGGIANI MATTEO (SAMPIERDARENESE)

CHIARABINI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

COSTA SIMONE (SAMPIERDARENESE)

FOSSATI SAMUELE (SAMPIERDARENESE)

PITTALUGA VICTOR RAUL (SAMPIERDARENESE)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

RUSSO LUCA (SAN CIPRIANO)

BAZZURRO RICCARDO (SESTRESE BOR. 1919)

LANZA FILIPPO (SESTRESE BOR. 1919)

SPARMA MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)