Sup Team Savona: doppio argento in Slovenia per Sara Oddera

Sabato 2 e domenica 3 settembre si è svolta una tappa del circuito Sup Alps Trophy in mare e precisamente a Koper (Capodistria) in Slovenia: “Adria Sup Challenge” (9 nazioni presenti con oltre 100 atleti in gara).

Sabato long distance di 12 km con partenze separate fra uomini e donne, dove Sara Oddera ha conquistato un ottimo secondo posto nella categoria Master 50+ ed un sesto posto assoluto in un circuito di 3 km da ripetere quattro volte.

La domenica è stata la volta della Technical race di 5 km in due giri da 2,5 km l'uno dove le concorrenti si sono sfidate in molteplici giri di boe.

La portacolori del Sup Team Savona ottiene ancora un secondo posto nella Master 50+ e un sesto assoluto.

Nella due giorni di gara Sara ha usato la Sic RS LV da 240 lt tavola che si è rivelata fenomenale con le condizioni del mare trovate.