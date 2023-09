Calcio, Vadese. Ecco Radu Mitu: "Qui con la massima professionalità". Saltarelli: "Ci spiace non sia andato all'Ascoli, ora ce lo godiamo noi"

Ogni campagna estiva di calciomercato porta con sè operazioni sfumate, complesse o del tutto inaspettate.

Riguardo l'ultima categoria citata, si pone sicuramente in vetta l'approdo alla Vadese del portiere Radu Mitu, fresco vincitore del campionato di Eccellenza con la maglia dell'Albenga.

La mancata permanenza all'Annibale Riva sembrava aprire all'ex numero uno ingauno la strada verso il mondo professionistico, invece è stata la Vadese a mettere a segno uno dei colpi più clamorosi dell'estate.

Una soddisfazione evidente per mister Tony Saltarelli.

"Radu aveva il piacere e l'esigenza di rimanere a Savona per motivazioni personali e familiari. Chiaramente con la Prima Categoria e con la nostra dimensione ha poco a che fare ma ci sono delle dinamiche societarie e personali che hanno permesso il buon esito della trattativa.

Poi si è verificata l'ipotesi Ascoli. Non avremmo sicuramente messo i bastoni tra le ruote a un ragazzo serio e un professionista importante come Radu, ma i marchigiani non sono riusciti a mandare in prestito uno dei loro portieri, impendendo così all'operazione di andare in porto.

Sappiamo che con noi sia solo di passaggio, ma per il momento ce lo godiamo e chi vorrà prenderlo dovrà interfacciarsi per noi.

E' chiaro che a livello tecnico cambia molto, è come avere un attaccante pronto a segnare 30 gol, ma poi c'è da pensare al resto della squadra. Abbiamo tanti giovani e under in campo, anche se il regolamento non ce lo impone, ma sono curioso di vadere direttamente sul rettangolo verde il nostro livello di competitività. Mai come quest'anno è difficile farsi un'idea".

Entuasiamo e cura dei dettagli non fanno difetto al portiere rumeno.

"Alla Vadese ho trovato un bell'ambiente e la situazione ideale per venire incontro alle mie esigenze personali. Per me la Prima Categoria rappresenta un ambiente del tutto nuovo, ma se qualcuno pensa che prenderò questa esperienza sotto gamba si sbaglia di grosso. Ho voglia di ripagare la fiducia che mi è stata data, garantendo il massimo della professionalità.