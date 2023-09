Tutto pronto per la 15ª HAT Sanremo-Sestriere: è record di partecipanti con 530 piloti da 13 nazioni

Nata come Hardalpitour nel 2009 facendo base nella piccola cittadina di Ormea in provincia di Cuneo, la HAT era considerata una manifestazione pioniera del mototurismo d'avventura ma dal futuro improbabile. Troppe le difficoltà organizzative sia logistiche che di impatto su territori sempre più complessi, tutti fattori che avrebbero fatto desistere i più. Ma non Corrado Capra che, mosso da una passione inesauribile e genuina per la moto ed i viaggi avventura, ha trovato la forza ed il coraggio per realizzare una manifestazione che in realtà rappresentava il sogno di molti, un viaggio da A a B prevalentemente in fuoristrada sulle strade di casa. Con Corrado la HAT è cresciuta soprattutto perché basata su principi di correttezza e rispetto, sulla chiarezza degli intenti e sul senso di responsabilità.

Intorno a lui una squadra di appassionati che nel tempo sono diventati quasi professionisti dell'organizzazione di eventi.

La Hardalpitour, diventata nel tempo HAT Sanremo Sestriere, è cresciuta anno dopo anno, ed arriva oggi a questa 15ª edizione nella sua forma più splendente e con il favore di una schiera di appassionati.

Nel frattempo, il mototurismo avventura è diventato una disciplina chiamata Adventouring ed il mercato della moto Adventure è diventato il più importante del mondo moto. Siamo sicuri che in questo la HAT ha fatto la sua parte.

La 15ª HAT Sanremo Sestriere

Venerdì 8 settembre all'HAT Village di Sanremo si presenteranno tra i migliori esperti e preparati motociclisti d'avventura d'Europa. Gli iscritti sono circa 530 (+10% rispetto al 2022), per il 50% provenienti dall'estero per un totale di 13 nazioni rappresentate. In totale sono attese a Sanremo oltre 800 persone. Tra questi più di una ventina di team schierati da case moto ufficiali e da aziende del settore, confermando che la HAT è un evento che dialoga perfettamente con il mondo adventouring.

Questo l'elenco dei team e dei loro piloti che merita di essere comunicato: 

- KTM, con lo stunt-rider Marco lob, Roberto Ungaro e lo chef Roberto Valbuzzi

- Gas Gas, con Roberto Tonelli, pluricampione italiano motorally

- Husqvarna, con il dakariano Maurizio Gerini

- Suzuki, con i dakariani Cesare Zacchetti, Ottavio Missoni ed il preparatore tedesco Stefan Hessler

- Kove, con il suo presidente Xue Zhang, Cesare Galli, titolare della Pelpi Int., e Klaus Nennewitz

- Triumph, con Andrea Perfetti, Luca Viglio, Giada De Zan ed il noto Salvo Pennisi di Pirelli

- Moto Morini, con i suoi ambassador, lo spagnolo dakariano Oriol Mena e Luca Marcotulli

- Honda con Francesca Gasperi, fresca del viaggio-avventura benefico in Madagascar, l'inossidabile campione Renato Zocchi e le ragazze di Dal Tacco al Tassello

- Royal Enfield, con Sasa Di Benedetto con l'Himalaian all'esordio alla HAT

- Yamaha Deutschland, con il suo AD Marcel Drissen ed un team che celebra i 40 anni della Teneré

- Yamaha Twinsbike, con l'esperto pilota Alessandro Ruoso ed altri del suo team motorally

- BMW, con la squadra degli istruttori della GS Academy

- Continental, con Alessandro Broia ed un gruppo di clienti speciali

- Spanu Academy, con la promessa dell'enduro Claudio Spanu e due giovani esordienti alla HAT

Ed ancora altri piloti dei team Interphone, SW Motech, Enduristan, Mosko Moto, Seipercento e l'influencer Federico Marretta con un nutrito gruppo di amici.

Sicuramente di rilievo la partecipazione di Xue Zhang, presidente della molto dibattuta cinese Kove, appassionato di fuoristrada e primo a portare un team moto asiatico alla Dakar, che giungerà direttamente dalla Cina per partecipare a questa HAT che vedrà l'esordio delle sue moto sul nostro territorio.

Il territorio

Sede della partenza è ancora una volta Sanremo, che ripete magicamente il suo spartito perfetto di accoglienza, clima e servizi. L'HAT Village, centro nevralgico di accoglienza, check-in, stand degli HAT Partner e partenze, è comodamente allestito a ridosso del mare non lontano dal Casinò nel cui prestigioso Teatro venerdì sera si terrà il briefing ed il via ufficiale della manifestazione.

Sestriere poi accoglierà come da sempre la carovana dell'avventura, ricevendo i piloti messi a dura prova da un impegno importante quanto gratificante. Nella mente di tutti Sestriere è il sogno, la meta di un week-end che sarà ricordato a lungo da loro nei mesi, negli anni successivi. Le strade sterrateintorno alla città olimpica, mito degli appassionati, sono il più sontuoso finale della manifestazione adventouring più ambita e riconosciuta.

Tra Sanremo e Sestriere, tra Liguria e Piemonte, una lunga lista di ben 92 comuni, grandi, piccoli e piccolissimi sulle cui strade passa la HAT. Grazie alla loro collaborazione è possibile realizzare una manifestazione che sulla carta sembra un'opera impossibile, ma che invece ogni anno ripete la sua magia nel rispetto di tutti. In connessione, sono ben 26 i punti ristoro organizzati alla HAT 2023.

Una menzione speciale è per Boves, splendida cittadina che negli ultimi anni ospita con grande calore ed efficienza il ristoro più importante nella sua accogliente piazza centrale.

Un turismo dinamico che offre scenari e panorami diversi ai partecipanti, su strade minori, poco battute e su percorsi lontani dalle abitudini, per vivere una natura incontaminata e realtà storiche inattese in fondo a valli minori, nascoste.

Questo è l'Adventouring, e questa è la HAT Sanremo Sestriere.

I percorsi

I partecipanti hanno scelto tra i 4 percorsi: il Discovery (490 km), il Classic (580 km) e l’Extreme (780 km) e l'Extreme 1000 (985 km) in base al loro desiderio di sfida ed alla loro esperienza. Per tutti l'obiettivo è raggiungere il traguardo di Sestriere, senza particolari vincoli di tempo e percorso.

L'Extreme 1000 è la novità di quest'anno, nata per offrire una nuova massima sfida nel mondo adventouring, dove l'asticella sale al gradino più alto. Un vero cimento riservato a soli 40 piloti tra i più esperti ed "estremi", una maratona no-stop di circa 42 ore stimate. Per loro un trattamento particolare con un centinaio di km di nuovi percorsi ed un esclusivo bivacco notturno specificamente organizzato a Oncino (CN) in una località isolata per replicare l'atmosfera dei mitici eventi del deserto.

Il loro bagaglio sarà trasportato da un camion Iveco 4x4 di esperienze africane. La partenza da Sanremo è prevista dalle 22.30 di venerdì.

Subito a seguire la partenza della Extreme, una grande prova di quasi 800 km, che comunque solo i più esperti possano portare a compimento nel tempo massimo senza dover tagliare il percorso.

La Classic è il percorso che ripete lo spirito originario della HAT: 24 ore no-stop per raggiungere Sestriere. La guida notturna è anche qui parte del fascino della HAT e la maggior parte dei partecipanti è su questo percorso.

La Discovery è invece studiata per chi vuole partecipare ad un grande evento come la HAT senza la guida notturna e con un percorso più corto e più semplice dove il fuoristrada è alla portata di chi ha un minimo d'esperienza. La partecipazione alle Extreme e alla Classic è per team di minimo 3 piloti, mentre la Discovery si può percorrere anche in solitaria.

Il programma

Il programma avrà inizio nel primo pomeriggio di venerdì 8 settembre all'interno dell'HAT Village dove presso il nuovo HAT Boot Camp si effettuerà il check-in dei partecipanti.

Le partenze dall'HAT Village saranno venerdì 8 settembre dalle 23 per le Extreme e sabato 9 settembre dalle 9 per la Discovery e la Classic.

Sono circa 60 gli addetti ai servizi della HAT, organizzati da Over2000riders con schemi e piani di lavoro coordinati ben precisi, con l'assistenza continua delle tecnologie più avanzate tra cui il servizio di tracking di ogni equipaggio alla partenza, per garantire la massima sicurezza. Importante il servizio medico approntato formato da 12 persone con 3 unità mobili e 5 postazioni fisse della Croce Verde.

“Un ringraziamento speciale è dedicato gli Enti Locali, spesso attivi e favorevoli allo sviluppo di questa disciplina nei loro territori - dichiarano gli organizzatori - si ringraziano in particolar modo, non solo le Regioni Liguria e Piemonte che hanno concesso il loro patrocinio, ma anche la Province di Imperia, Savona e Cuneo, i Comuni di Sanremo, Boves e Sestriere, oltre ai numerosi comuni attraversati in questa edizione. Davvero preziosa anche la collaborazione dell’agenzia ‘In Liguria’ di Genova e di ‘Sanremo On’”.

La HAT Sanremo Sestriere è un viaggio-avventura inserito nel Calendario Adventouring 2023 di AICS Motociclismo.