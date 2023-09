Calcio, Imperia. Metti una sera a cena, Pietro Buttu è a un passo dal ritorno in nerazzurro

Forse non sarà fisicamente in panchina domani, nell'esordio in casa del Rivasamba, ma il ritorno di Pietro Buttu a Imperia sembra essere davvero dietro l'angolo.

Ieri sera si sarebbe infatti tenuta una cena all'interno del comprensorio ingauno tra lo stesso tecnico e Giancarlo Riolfo, a cui sono state consegnate le chiavi della gestione tecnica nerazzurra.

L' ex tecnico dell'Albenga sembra essere quindi pronto a tornare in pista, con una delle formazioni più competitive del campionato, ma dalle parti del Ciccione tutte le attenzioni sono focalizzate al momento sulla prima di domani contro il Rivasamba.

L'attuale allenatore, Ravotti, punterà infatti a ottenere l'intera posta in palio per iniziare al meglio la nuova stagione. Una nuova pagina sta per essere scritta, ma la concentrazione del pool imperiese è attualmente focalizzata sul via del campionato.