Calcio, Promozione. Inizia oggi il campionato, anticipo caldo tra Carcarese e Legino

Posti in archivio, quasi per tutti, i sedicesimi di finale di Coppa Italia, da oggi pomeriggio tutti i riflettori saranno dedicati al campionato di Primozione.

Un torneo che mai come quest'anno si preannuncia livellato verso l'altro, con la Sestrese a trainare il gruppo delle favorite, ma con numerose formazioni pronte ad approfittare di eventuali en-passe dei verdestellati.

Tra di loro ci sono anche Carcarese e Legino, pur con percorsi assolutamente diversi.

I biancorossi, reduci da due annate pronte ad abbinare risultati e gioco, hanno implementato la rosa con innesti importanti (Saviozzi su tutti), ma occhio al Legino (pronta ad accaparrarsi sia Romeo che Piacentini sul fronte d'attacco), smanioso di ripartire in grande stile dopo una stagione più difficile del previsto.

La sfida del "Corrent" rappresenterà la classica cartina tornasole sia per la formazione di Chiarlone che di Tobia: entrambe hanno infatti le qualità giuste per mettersi reciprocamente in difficoltà.

Fischio d'inizio alle ore 18:00, arbitra Pettirossi di Genova.

Livesocre su Svsport.it

Il programma: